Pais e bebê de 1 ano morrem em mais um acidente na BR-163 em MT

(BR-163 Foto:Arquivo)- Segundo a polícia, a família ficou soterrada depois que a carga de calcário invadiu a cabine do veículo devido à queda em uma ribanceira. O resgate durou cerca de15 horas por causa da dificuldade de retirar os corpos do interior da cabine.

Na manhã dessa terça-feira (27), foi registrado mais um acidente na BR-163, no km 540, da zona rural de Diamantino, a 209 km de Cuiabá, que resultou na morte de uma bebê de apenas um 1 ano de idade e dos pais, de 23 anos, todos ocupantes de uma carreta. A família ficou soterrada depois que a carga de calcário invadiu a cabine do veículo por causa da queda em uma ribanceira.

Rudson Rodrigues Ribeiro e Alexandra Ferreira Silva moravam com a filha bebê em Nova Canaã do Norte, a 696 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, Silva dirigiria o veículo quando bateu em outro caminhão que auxiliava uma obra na rodovia. O impacto fez com que os dois veículos fossem arremessados no barranco às margens da estrada.

Resgate durou 15 horas

Equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para resgatar as vítimas. O procedimento durou cerca de 15 horas devido à dificuldade de retirar os corpos do interior da cabine da carreta, que caiu de ponta e foi invadida pela carga de calcário que era transportada.

O caminhão de obras também caiu na vala, mas o motorista, de 44 anos, que não teve a identidade divulgada, não sofreu ferimentos graves.

A pista ficou totalmente interditada nesse período, até o resgate ser finalizado. No momento, o fluxo já voltou ao normal.

Pista sinalizada

A concessionária informou que na pista havia mais de 50 cones e 24 placas que sinalizavam a obra. Os funcionários que atuavam no local não ficaram feridos.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Esse já é o quarto dia de acidente com mortes na BR-163. A triste estatística agora é de 17 pessoas mortas em menos de uma semana.

Por Gabi Braz do G1 MT

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/07:05:53

