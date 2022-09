Veiculo com placa de Novo Progresso se envolve em acidente entre carro e caminhão na BR-163 no Mato Grosso

Acidente entre carro e caminhão é registrado na BR-163 (Fotos: PowerMix)

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão-baú foi registrado na tarde de ontem, quarta-feira (21) em Nova Mutum. A colisão aconteceu no Km 606 da BR-163, por volta das 15h30.

Três ocupantes do veículo VW Gol, com placas de Novo Progresso (PA) tiveram escoriações leves. Os envolvidos no acidente receberam atendimento da equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros. Não houve a necessidade de encaminhamento para hospitais.

As primeiras informações dão conta de que o veículo seguia sentido norte, quando uma carreta que vinha no sentido contrário iniciou uma ultrapassagem em local proibido. O condutor do veículo foi obrigando a sair da pista para o acostamento para não colidir de frente.

Ao realizar a manobra o carro rodou, invadiu a pista contrária e acabou colidindo com o caminhão que seguia sentido Nova Mutum. Após a colisão o veículo saiu da pista.

O tráfego na rodovia federal ficou interditado por alguns minutos para o atendimento médico. Após socorrer as vítimas, a rodovia foi liberada nos dois sentidos.

Ambos os veículos ficaram bastante danificados.

