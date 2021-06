Fluminense arranca empate fora de casa com o RB Bragantino

Após cair na armadilha do RB Bragantino no primeiro tempo, o Fluminense reagiu e conseguiu buscar o empate: 2 a 2, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Após eliminar o RB Bragantino na Copa do Brasil, o Fluminense mostrou poder de reação no segundo tempo e mantém a invencibilidade no Brasileiro. Agora, o Tricolor tem cinco pontos e está na sétima colocação. O Massa Bruta também está invicto, com cinco pontos, no sexto lugar.

O Fluminense se viu em apuros em Bragança Paulista. O Tricolor vacilou na saída de bola. A armadilha do RB Bragantino funcionou e o time abriu 2 a 0, mas o Flu não desiste. A melhora na etapa final foi recompensada com um gol nos acréscimos, aos 47 minutos da etapa final.

O técnico Roger Machado, diante da sequência de jogos, mudou algumas peças no Fluminense. David Braz, Wellington, Ganso, Luiz Henrique e Abel Hernández começaram no time titular. Luccas Claro, Martinelli, Nenê, Gabriel Teixeira e Fred foram para o banco. O Tricolor contou com retorno do zagueiro Nino, que estava com a Seleção Olímpica.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Santos, no Maracanã, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília). O RB Bragantino, por sua vez, visita o Corinthians, nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).

A pressão inicial do RB Bragantino surtiu efeito. Os donos da casa sufocavam a saída de bola do Fluminense. Foi assim que a equipe da casa abriu o placar, logo aos cinco minutos. O goleiro Marcos Felipe não afastou direito. O RB Bragantino recuperou a posse e acelerou. Ytalo, de letra, ajeitou para Lucas Evangelista. Ele chutou no canto e marcou.

O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo, mas encontrava dificuldade para criar. O RB Bragantino era mais perigoso. Aderlan chutou com força, mas a bola foi para fora. O Tricolor parou no travessão. Após cobrança de escanteio, Ganso ganhou pelo alto, mas a cabeçada explodiu na trave.

A resposta do RB Bragantino foi em forma de gol. Caio Paulista se atrapalhou e perdeu a bola. Os donos da casa novamente aceleraram. Ytalo atacou de garçom mais uma vez e deixou Artur cara a cara com Marcos Felipe. Ele tocou na saída do goleiro e fez 2 a 0, aos 47 minutos.

O clube carioca tentou pressionar o RB Bragantino no começo do segundo tempo. Após cobrança de falta, Abel Hernández acertou a trave, mas estava impedido. Depois, o atacante parou em Marcos Felipe, que fez boa defesa em finalização de Abel.

O técnico Roger Machado fez as primeiras mudanças no Fluminense. Ele colocou Kayky e Bobadilla. Saíram Luiz Henrique e Ganso. O Fluminense teve a chance de diminuir. Caio Paulista lançou Bobadilla, que tentou driblar o goleiro. A bola sobrou para Abel Hernández, que isolou.

A bola teimava em não entrar. O chute de Caio Paulista foi desviado para escanteio. Na cobrança, o Fluminense diminuiu. Bobadilla desviou na primeira trave e Caio Paulista completou para a rede, aos 29 minutos do segundo tempo.

Roger lançou o Fluminense ao ataque. Ele colocou Nenê no lugar de Wellington, além de Calegari na vaga de Samuel Xavier. O lateral-direito salvou o Fluminense ao bloquear chute de Claudinho.

Aos 46, Nenê chutou e a bola explodiu no braço de Fabrício Bruno, que entrou no lugar de Natan. Abel Hernández bateu e empatou aos 47 minutos. O Fluminense continua invicto no Brasileiro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

