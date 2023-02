Palmeiras erra dois pênaltis, mas vence Inter sem sustos e ganha a primeira no Allianz

Na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras não encontrou dificuldades e venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Os gols da vitória palmeirense foram marcados por Raphael Veiga e Piquerez. O placar poderia ser ainda maior, mas o Verdão desperdiçou duas cobranças de pênalti no decorrer da partida.

Com a primeira vitória conquistada no Allianz Parque nesta temporada, o Palmeiras segue embalado e agora chega a 17 pontos na liderança do Grupo D e da classificação geral do estadual. Enquanto isso, a Inter de Limeira estaciona nos 10 pontos, na vice-liderança do Grupo A.

A equipe de Abel Ferreira volta a campo na manhã deste domingo, às 11 horas (de Brasília), quando visita o Água Santa, em Diadema. No mesmo dia, mas às 20h30 (de Brasília), a Inter de Limeira recebe o Santo André.

O jogo – A partida começou em ritmo forte no Allianz Parque. Dono da casa, o Palmeiras quase abriu o placar logo no primeiro minuto, quando Endrick recebeu de Dudu e tentou de bicileta, mas a bola carimbou o travessão. A resposta da Inter de Limeira veio na jogada seguinte, em cobrança de escanteio, quando Everton Brito por pouco não completou para a rede.

O placar foi aberto aos 17 minutos, em cobrança de pênalti sofrido por Endrick, que foi derrubado pelo goleiro dentro da área. Raphael Veiga foi para a batida e finalizou cruzado, no cantinho, para colocar o Palmeiras em vantagem.

A Inter de Limeira não se intimidou e tentou o empate no minuto seguinte, quando Matheus obrigou Weverton a fazer boa defesa para impedir o gol da equipe do interior. Pouco depois, aos 23 e aos 24, quem precisou trabalhar foi o goleiro Léo Vieira nas finalizações de Dudu e Gabriel Menino.

Com o jogo aberto, os goleiros passaram a atuar como protagonistas. Léo Vieira fez mais uma grande defesa aos 29 minutos, em outro cabeceio de Gabriel Menino. Depois, aos 32, Weverton salvou o Verdão ao desviar a finalização de Iago Teles. Aos 35, porém, o Verdão voltou a balançar a rede quando Piquerez finalizou bonito da entrada da área e anotou um belo gol.

Ainda antes do intervalo, o Palmeiras teve a chance de descer para o vestiário com 3 a 0 no placar, quando teve uma nova cobrança de pênalti. Desta vez, Veiga passou a bola para Dudu, mas o camisa 7 chutou para fora e desperdiçou a chance.

As equipes voltaram para a etapa final em ritmo mais lento depois de um primeiro tempo intenso. Mesmo com o jogo mais cadenciado, o Palmeiras teve volume ofensivo para ampliar o placar, mas pecava nas finalizações.

Em busca de fôlego novo, o técnico Abel Ferreira colocou peças novas no artaque, com as entradas de Breno Lopes e e Giovani nas vagas de Endrick e Dudu. Em bom momento, o camisa 17 formado nas categorias de base do clube quase deixou o dele aos 25 minutos, ao completar o cruzamento de Raphael Veiga, mas mandou para fora.

Pouco depois, aos 29, quem desperdiçou uma grande oportunidade foi Rony, que recebeu de Veiga livre de marcação dentro da área e finalizou rasteiro para a defesa de Léo Vieira. Com o jogo sob controle, o Verdão pouco sofreu defensivamente e seguiu rondando a área adversária em busca do terceiro gol.

Com a partida caminhando para a reta final, os palmeirenses desperdiçaram mais uma cobrança de pênalti, desta vez aos 43 minutos. Raphael Veiga teve a chance de anotar mais uma na partida, mas cobrou rasteiro e viu o goleiro adversário fazer a defesa e ainda salvar o chute de Jailson no rebote. Já nos acréscimos, aos 47, Giovani mandou por cima uma nova grande chance palmeirense. (Com informações Gazeta Esportiva foto:César Greco/assessoria).

10/02/2023

