Grêmio derrota Juventude e amplia vantagem na liderança do Campeonato Gaúcho

O Grêmio ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Juventude nesta quinta-feira.

Pela sexta rodada, o Tricolor visitou a equipe alviverde no Alfredo Jaconi e venceu por 3 a 2, com gols de Bitello, Reinaldo e Bruno Alves. Rodrigo Rodrigues e Mandaca marcaram para os donos da casa.

Os visitantes se mantiveram com 100% de aproveitamento no Gauchão com a vitória. O Grêmio conquistou sua sexta vitória consecutiva no Estadual e alcançou 18 pontos, ampliando sua vantagem para o Ypiranga, vice-líder, e o Internacional, terceiro colocado, ambos com oito a menos. Na próxima rodada, o Tricolor Gaúcho encara o Avenida, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Juventude só venceu uma vez nesta temporada do Campeonato Gaúcho e com isso soma seis pontos até o momento. A equipe ocupa o nono lugar na tabela e pode terminar a próxima rodada na zona de rebaixamento. Para não depender de outros resultados para que isso não aconteça, o time precisa vencer sua próxima partida na competição, que será na segunda-feira, contra o São José.

O jogo – Os primeiros minutos da partida foram marcados por intensa superioridade do Grêmio. Com 3 minutos de bola rolando, o Tricolor abriu o placar com um gol de Bitello. O volante tocou na entrada da área e se infiltrou entre os zagueiros. Pepê tocou forte em sua direção e o camisa 39 colocou o pé, desviando para o fundo das redes.

Não demorou muito para os visitantes fazerem o segundo. Aos 9, Bitello recebeu perto da grande área e foi derrubado. O jogador pediu falta, mas a bola caiu no pé de Reinaldo e o jogo seguiu. O lateral ajeitou e bateu cruzado no canto inferior direito para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio.

Pouco antes do intervalo, o Tricolor ampliou sua vantagem. Em cobrança de falta ensaiada pela direita, Franco Cristaldo tocou rasteiro para a chegada de Suárez.

O atacante uruguaio chegou batendo e o chute desviou em dois defensores até chegar na segunda trave. A bola ia para fora, mas o zagueiro Bruno Alves se esticou e empurrou para a meta.

No segundo tempo as coisas mudaram e quem começou melhor foi o Juventude, que marcou pela primeira vez na partida 8 minutos depois do intervalo. Rodrigo Rodrigues foi lançado nas costas da defesa e saiu na cara do gol. O camisa 9 tocou cruzado na saída do goleiro. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.

Com 30 minutos os donos da casa marcaram mais uma vez. Após um cruzamento pela direita, o volante Mandaca subiu no meio dos defensores e tocou para o fundo das redes de cabeça.

(Com informações do Gazeta Esportiva

10/02/2023

