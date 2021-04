Sorriso é massacrado pelo União e perde de 7 a 0 no Mato-grossense

O Sorriso Futebol Clube foi massacrado, há pouco, pelo União de Rondonópolis e amargou a segunda derrota no Campeonato Mato-grossense. Em tarde inspirada, o Colorado fez, 7 a 0, no Lobo do Norte, no estádio Luthero Lopes.

Os gols do Colorado foram marcados por Irapuan (2 vezes), Maranhã (2), Ronny, Cardim e Bruninho. O Lobo do Norte pouco fez durante a partida, em tarde apagada.

Com a vitória, o União retoma a vice-liderança da competição com 12 pontos. O Sorriso, por sua vez, permanece na quinta colocação com oito pontos.

Conforme Só Notícias já informou, hoje à tarde, o Nova Mutum e Cuiabá empataram em 1 a 1, no estádio Valdir Doilho Wons. O Azulão da Massa não se amedrontou com o Dourado e foi para cima, fazendo bela partida e igualando o marcador no final do segundo tempo.

Esta manhã, o Sinop terminou mais uma rodada da primeira fase do campeonato sem vencer. Mesmo jogando no estádio Gigante do Norte, a equipe não conseguiu segurar o Dom Boco e o jogo e fechou em 2 a 1.

Fonte:Redação Só Notícias

