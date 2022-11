Em Altamira,no Pará, líderes de bloqueios em rodovias são presos pela PRF

O MPF recomendou a abertura de inquérito pela Polícia Federal | (Foto:Reprodução )

Lideranças de movimento antidemocrático são presas no Pará

No início da noite de terça-feira (1), o Ministério Público Federal recomendou à Polícia Federal, por meio de oficio, a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pelo movimento que bloqueia as rodovias federais (as BRs) que cortam o território paraense.

O documento enviado à Superintendência Regional da PF no Pará recomenda ainda a prisão destas pessoas por eventuais crimes cometidos durante atos antidemocráticos.

Já no final da noite, a Superintendência da Polícia Rodoviária no Pará informou que, com o apoio da Polícia Federal, efetuou as prisões de quatro lideranças de manifestações que interditaram rodovias. Todas as prisões ocorreram em Altamira, sudoeste paraense, no início da tarde.

Ainda segundo a PRF, a investigação já está em curso e deverá vincular os detidos, hoje (1º), no território paraense, com outras lideres que já foram identificados e “que possivelmente serão alvos de mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueios de contas”.

Fonte: DOL

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022/12:21:39

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...