Palmeiras vence o Fluminense-RJ e fica muito próximo do 12º título brasileiro

Verdão precisa de apenas um ponto na última rodada para selar a conquista.

O Palmeiras venceu o Fluminense-RJ por 1 a 0, na tarde deste domingo (3), no Allianz Parque, e selou praticamente o título de campeão brasileiro de 2023. Com o placar, o Verdão chega aos 69 pontos e precisará de uma combinação de resultados improvável na última rodada para não terminar o campeonato no topo da tabela.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Breno Lopes, ainda no primeiro tempo. No entanto, jogador chegou a balançar as redes em outras duas oportunidades, mas teve os tentos anulados pelo VAR. No segundo tempo, o Fluminense perdeu o lateral-direito Justen, expulso, o que facilitou ainda mais a vida do Verdão no jogo.

Campeão virtual

A vitória do Palmeiras não selou o 12º título brasileiro da equipe, mas deixou o clube muito próximo da taça. Na última rodada, diante do Cruzeiro, fora de casa, o Verdão precisa de apenas um ponto para garantir a conquista sem depender de outros resultados.

No entanto, mesmo com uma derrota diante da Raposa, o Palmeiras precisaria de uma combinação improvável de resultados para perder o título. Para que isso ocorresse, os demais postulantes ao título – Flamengo, Atlético-MG e Botafogo-RJ – precisariam vencer seus jogos e tirar uma diferença de saldo de gols que vai de oito a 16 gols, dependendo do caso.

Flamengo e Atlético-MG tentam “atrapalhar”

Os demais postulantes ao título brasileiro até tentaram atrapalhar a festa do Verdão. No sábado (2), o Galo bateu o São Paulo, no Mineirão, por 2 a 1. O mesmo placar ocorreu neste domingo (3), na vitória do Flamengo sobre o Cuiabá, no Maracanã. Caso o Palmeiras tivesse tropeçado diante do Fluminense-RJ, os clubes poderiam chegar a última rodada empatados.

