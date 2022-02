Motorista alcoolizado é preso após atropelar casal e fugir, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na noite da última quarta-feira (9), após atropelar um casal que estava em uma motocicleta, o homem identificado como Joaquim Farias de Souza foi capturado por mototaxistas que o flagraram alcoolizado avançando a preferencial no cruzamento da Olavo Bilac com Resistência, e em seguida fugindo da cena do acidente, no bairro do Amparo, em Santarém.

O casal, Fabrício Meireles e Ana Cristia, foi encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro Municipal (PSM). A mulher teve a perna quebrada e está internada na unidade de saúde.

A prisão do suspeito ocorreu após mototaxistas que estavam próximos ao local do acidente seguirem os rastros de Joaquim e o localizarem já em sua residência na Avenida Tomé de Souza. A Polícia Militar foi acionada e após realização do teste de etilômetro, que comprovou o nível de álcool elevado, o motorista foi conduzido para prestar esclarecimentos na 16° Seccional Urbana de Polícia Civil.

O veículo, que já estava na garagem do imóvel, foi apreendido e levado para a delegacia, onde deverá passar por perícia. Durante a manhã desta quinta-feira (10), Joaquim Farias de Souza foi transferido para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde deverá aguardar pela audiência de custódia.

