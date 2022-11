Corpo de mulher é encontrado em lixão, em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quaisquer informações que possam ajudar a esclarecer o fato podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações do O Liberal).

(Foto:Reprodução) – Um corpo do sexo feminino, identificado como sendo de Luciana Almeida, foi encontrado em um lixão próximo à comunidade de Cuiú-Cuiú, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

You May Also Like