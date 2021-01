Mulher mata filhos e enteados e deixa bilhete assustador: “meus demônios venceram”

Marido achou que Oreanna não seria capaz de tal ato. Fotoo| Reprodução / Facebook – Uma mulher assassinou os próprios filhos e enteados, ateou fogo à casa onde vivia com eles e o marido e cometeu suicídio, deixando um bilhete assustador. O caso aconteceu no dia 8 de dezembro, em Greenbrier, na Virgínia Ocidental (EUA).

Nessa quinta-feira (21), o xerife do condado concedeu entrevista coletiva e revelou os detalhes sobre o caso. Conforme Bruce Sloan, Oreanna Myers matou seus três filhos biológicos e dois enteados, frutos do casamento anterior de seu marido, a tiros.

A criança mais velha tinha apenas 7 anos, e a mais nova morta, somente 1. O motivo para o derramamento de sangue seria que, de acordo com Sloan, Oreanna estava “chateada” porque seu marido havia decidido passar uma semana com parentes, portanto não voltou para casa.

A mulher usou uma espingarda, que foi encontrada com ela do lado de fora da residência. As crianças foram achadas dentro da casa. Segundo o xerife, Oreanna tinha uma linha vermelha desenhada no rosto, que ia de orelha a orelha.

Depois dos crimes, a mulher incendiou a casa. O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local e deu fim às chamas. Cerca de 40 minutos depois, o corpo de Oreanna foi visto próximo à uma mesa de piquenique no quintal.

Mensagens e bilhetes

Brian Bumgarner, marido de Oreanna, trabalhava longe de casa, por isso passava a semana com parentes, cujas casas eram mais próximas. A polícia conseguiu acesso a mensagens de texto trocadas entre o casal. A semana dos assassinatos foi crítica para Oreanna, que escreveu para o marido: “Você não terá nada para voltar a não ser o cadáver”.

Bumgarner admitiu que era possível a mulher sofrer de transtornos mentais, mas que ela não se submetia a tratamentos. “Isso não é culpa de ninguém, apenas minha. Meus demônios me venceram. Desculpe, não fui forte o suficiente”, disse ela em uma das mensagens.

No dia do tiroteio, Oreanna disse ao marido, por telefone, que havia deixado um bilhete para ele no carro. Ao descobrir a carta, Bumgarner notou que havia uma impressão digital com sangue. Veja o conteúdo da mensagem:

“Sinto muito, Brian. Eu não era forte o suficiente para você ou esta família. Minha cabeça é assim [palavrão]. Sinto muito pelo meu crime maligno. Não fui forte o suficiente para lutar contra esses demônios. Muito deprimida. Coração entorpecido. Alma completamente destruída. Eu sinto muito por ter falhado com você. Lamento ter falhado com nossos garotos bonitos. Lamento não ter sido forte o suficiente”.

Ela também deixou outros bilhetes, nos quais confessou os assassinatos. A ex-mulher de Bumgarner — mãe de duas crianças mortas — usou as redes sociais para expressar seu luto.

“Ela assassinou meus bebês e agora todos sabem disso. Tenho sido mais do que paciente esperando por este dia e agora que ele está aqui, não há nada que me faça calar. Eu lutei por eles enquanto eles estavam vivos e continuarei a fazer isso depois”, disse.

