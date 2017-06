Pará: 6º do país em emissão de cheques sem fundos

O Pará é o 6º Estado brasileiro no ranking de cheques devolvidos nos primeiros 5 meses deste ano. Segundo o Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos, a devolução no período foi de 6,42%. Em todo o País, a devolução no mês passado foi de 2,18% do total de cheques compensados, ou seja, 0,04% maior que a devolução em abril e menor que o percentual de devoluções em maio do ano passado, que chegou a 2,39%. Ainda segundo o Serasa, as devoluções se deram por insuficiência de fundos para a compensação, porém a variação é considerada estável.

De acordo com economistas do Serasa Experian, a estabilidade da inadimplência com cheques reflete a atuação de duas forças contrárias. De um lado, a redução da inflação e dos juros, favorecendo o recuo de índices de inadimplência. Do outro, o elevado nível de desemprego no País, que acaba aumentando o número de inadimplentes.

Dessa forma, o Serasa acredita que, caso as taxas de desemprego não reduzirem, dificilmente haverá um recuo significativo de consumidores inadimplentes. Em maio de 2017 foram 958.819 cheques devolvidos e 44.575.586 compensados no País. No mês anterior tinham sido devolvidos 815.503 cheques por falta de fundos.

O Indicador Serasa Experian consiste no levantamento mensal sobre a quantidade de cheques devolvidos por insuficiência de fundos em relação ao total de cheques compensados. Para efeito do cômputo do indicador, somente é considerada a segunda devolução por insuficiência de fundos.

