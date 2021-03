Pará chega a 380.924 casos de Covid-19 e 9.244 óbitos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), foram registrados 222 novos casos e 24 óbitos nos últimos sete dias, além de 1.506 casos e 49 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará registrou, no boletim desta quinta-feira (11), mais 73 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, além de 1.728 novos casos da doença. Agora, o estado chega a 380.924 casos de Covid-19 e 9.244 óbitos.

