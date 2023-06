PARÁ: Cooperação com governo Lula garante mais de R$ 1,4 bilhão para o programa “Avança Pará”

O acordo entre o governador Helder Barbalho com a Comissão de Financiamentos Externos (Confiex) da União vai firmar a destinação de US$ 280 milhões (R$ 1,4 bilhão) ao estado do Pará.

Os recursos serão obtidos via Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e o Pará dará uma contrapartida de US$ 70 milhões, totalizando um investimento total de US$ 350 milhões. O chefe do Executivo Estadual anunciou a novidade em postagem divulgada nas redes sociais (abaixo). Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará (Seduc), reforça que a pasta possui demandas urgentes de políticas públicas voltadas à conscientização do meio ambiente e, para isso, é preciso ter a educação no centro da discussão.

“Com o ‘Avança Pará’ queremos, sobretudo, garantir que nossos cidadãos tenham oportunidades de desenvolvimento econômico sem a necessidade de abandonar a escola e prejudicar o meio ambiente. Investir em ações que se alinham à educação, à conversação ambiental e à assistência social irá aprimorar o olhar e as possibilidades das comunidades. Bioeconomia não se faz sem apoio e formação; sem educação não é possível”, detalhou. , detalhou. Projeto – Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), o programa “Avança Pará” apresenta um diagnóstico dos índices educacionais do Pará que refletem diretamente nas condições econômico-sociais da população e na degradação do meio ambiente, prevendo as seguintes linhas de atuação:

Fonte: Tapajós Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/06/2023/05:59:40

