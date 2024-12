Pará decreta luto oficial pela morte de Mestre Laurentino

Foto: Screenshot | Artista de 98 anos era o “roqueiro mais velho do Brasil.

O Governo do Pará decretou luto oficial pela morte de João Laurentino da Silva, o Mestre Laurentino. O autor de “Lourinha americana” faleceu em casa no sábado (21), aos 98 anos.

“Hoje nos despedimos do mestre Laurentino, o roqueiro mais velho do Brasil. Um ícone paraense que deixou sua marca na música e em nossos corações. Seu legado será eterno”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

Considerado o “Roqueiro mais velho do Brasil”, mestre Laurentino nasceu em 1926 no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, e desenvolveu seus talentos de maneira autodidata: ele adorava ouvir rádio e, influenciado pelo ritmo do jazz, aprendeu a tocar sozinho, no quintal de casa.

Laurentino gravou diversos sons da natureza que o cercava e, com essas fitas cassete, incorporava o som de sua inseparável gaita para construir uma sonoridade própria.

Seu talento foi descoberto pelo grande público em 2014,quando ele gravou seu primeiro CD. O sucesso, ainda que tardio, lhe rendeu reconhecimento de público e crítica, com participações em festivais e músicas gravadas por personalidades da MPB como Gilberto Gil.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/12:34:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...