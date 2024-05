Pará é o 6º estado brasileiro com mais estagiários ativos no CIEE

De acordo com o CIEE, há 100 vagas de estágio abertas no estado do Pará (Foto: Cesar Perrari | Arquivo O Liberal)

Estado concentrou 35% das vagas na região Norte, considerando o 1º trimestre de 2024.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) divulgou, nesta quarta-feira (15/05), o balanço nacional do programa de estágio referente ao 1º trimestre de 2024. O Pará foi o sexto estado brasileiro com maior número de estagiários no período (12 mil), ficando em primeiro lugar na região Norte ao concentrar 35% das vagas da região. O CIEE informou, ainda, que atualmente existem 100 vagas de estágio disponíveis em todo o Pará.

Considerando o cenário nacional, as áreas de atuação que mais geraram vagas nos três primeiros meses do ano foram: administração, educação, jurídico, contabilidade e marketing, respectivamente. A região Norte somou 35 mil estagiários, ficando à frente apenas do Distrito Federal (29 mil) e atrás das regiões Centro-Oeste (36 mil) e Nordeste (94 mil).

São Paulo capital e região metropolitana somaram 112 mil estagiários; e o interior de SP foi o que mais acumulou estagiários ativos no 1º trimestre de 2024: 116 mil estudantes.

De acordo com o CEO do CIEE, Humberto Casagrande, o número de estagiários ativos ainda não se equipara ao cenário pré-pandemia. Em 2019, o primeiro trimestre fechou com 324 mil estagiários atendidos nacionalmente; este ano, são 164 mil. “As empresas estão se arrumando, e eu acho que uma expansão maior está sendo prejudicada também pela falta de visibilidade no cenário macroeconômico”, avaliou. Casagrande destacou que o número de contratações está diretamente ligado ao nível de confiança no futuro da economia.

A superintendente nacional de operações e atendimento do CIEE, Mônica Vargas, disse que o Pará foi o estado com maior evolução no acumulado de estagiários ativos. “Esse é um ponto importante quando a gente centraliza a região Norte. O Pará tem apresentado, no acumulado do trimestre, 12.634 estagiários. Esse foi o comportamento local quando a gente olha em termos de inserção por meio do programa de estágio”, pontuou.

Como aumentar a empregabilidade?

Para o CEO do CIEE, os estudantes precisam investir em formação antes de se candidatarem para o mercado de trabalho. “Há uma queixa generalizada das empresas, mesmo considerando que eles [os estudantes] não tenham experiência. A gente sabe que a educação apresenta muitos gaps hoje em dia”, ressaltou. Casagrande citou a plataforma Saber Virtual, que oferta mais de 90 cursos gratuitos para o desenvolvimento profissional. “O candidato precisa investir em si mesmo, e os pais/responsáveis precisam orientar”, acrescentou o CEO. Segundo Mônica Vargas, as empresas podem e devem despertar seu olhar para o processo de inserção da juventude. “Independentemente de otimismo, ainda tem muito estudante esperando por uma inserção”, declarou, referindo-se ao crescimento do número de vagas de estágio, mês a mês, desde o final de 2022 em todo o país.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

