Pará é o campeão do Norte em número de mães jovens, aponta IBGE

Mãe de Afuá espera atendimento em Breves, no Marajó: Norte segue campeão entre mães jovens (Foto:Ary Souza)

No Brasil, Estado ocupa a terceira colocação em maternidades registradas até os 24 anos

O Pará ocupa a 3ª posição entre os estado brasileiros e é o campeão do Norte em número de mulheres jovens (com idade até 24 anos) que tiveram filhos em 2018, apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados esta quarta-feira (4), com base nos registros civis em todo o Brasil.

Segundo a Pesquisa de Registro Civil de 2018, a Região Norte é a região brasileira que apresenta maior percentual de mulheres jovens (com idade até 24 anos) que tiveram filhos em 2018 (44,95%, do total de mulheres que tiveram filhos nesse ano).

Em segundo lugar vem o Nordeste, que apresentou 42,3%. Em último lugar está a região Sudeste, com 34,61%.

O Pará é o estado com maior destaque na região Norte em mulheres jovens que tiveram filhos até 24 anos, em 2018. Ao todo, 45,85% do total de mulheres que tiveram filhos no Estado eram mães jovens de até 24 anos.

O Maranhão é o estado da Federação que tem mais mães jovens, no cenário brasileiro, com 49,16%, seguindo de Alagoas (48,93%). Em último lugar está São Paulo, com 33,08% do total de mães jovens com até 24 de anos idade, em 2018.

Família de Breves: IBGE coletou dados de registros civis no País Família de Breves:

IBGE coletou dados de registros civis no País (Foto:Ary Souza)

