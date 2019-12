Força-tarefa da AGU entra com ações para cobrar R$ 350 milhões no Pará

(Foto:Ueslei Marcelino / REUTERS) – Ao todo, execuções envolvem 33 réus, mais de R$ 500 milhões, em quatro estados brasileiros

Uma força-tarefa da Advocacia Geral da União (AGU) ajuizou, na terça e quarta-feira (3 e 4), 16 ações civis públicas para cobrar R$ 555 milhões de grandes desmatadores em quatro estados da região da Amazônia Legal. As informaçõs são colunista Gerson Camarotti, do G1.

Desse total, R$ 350 milhões em reparações são pedidos no Pará e R$ 170 milhões no Amazonas. Ao todo, as ações envolvem 33 réus. Além do Pará e Amazonas, há execuções também em Roraima e Mato Grosso.

Essas ações têm como base 25 autos de infração que foram emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) devido ao desmatamento de 26.490 hectares na região amazônica.

O objetivo dessa força-tarefa, denominada “Defesa da Amazônia”, é obrigar os desmatadores a fazer o reflorestamento das áreas desmatadas.

