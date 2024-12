PM encontra R$ 195 mil em espécie em casa na Terra Firme

R$ 195 mil em espécie estavam guardados dentro de um recipiente plástico | Foto: Divulgação

Durante ocorrência para localizar um suspeito de uma tentativa de homicídio, policiais acabaram encontrando a grande quantia de dinheiro e muitas drogas

Conhece a história de mirar num alvo, mas acaba acertando em algo ainda mais inusitado? Assim aconteceu com equipes da Polícia Militar (PM) que atendiam a uma ocorrência dentro de uma casa na Passagem Ligação, localizada no bairro da Terra Firme, em Belém (PA), na noite desta sexta-feira (13).

Os policiais foram acionados sobre o paradeiro de um homem que estaria envolvido na tentativa de homicídio a um comerciante no Guamá, bairro vizinho, na última quinta-feira (12).

A equipe chegou ao local do imóvel e, ao invés do suspeito, encontraram R$ 195 mil em espécies armazenados dentro de um recipiente plástico. Além do dinheiro, foram encontradas drogas.

O dono da casa, que não teve o nome divulgado, alegou que não era dono dos entorpecentes, apenas do dinheiro. Ele explicou também que o valor seria oriundo da venda de uma casa, negociação que teria sido feita em 2018, e que preferiu não depositar o valor no banco.

Entretanto, devido à alta quantia de dinheiro encontrada e somada à descoberta dos entorpecentes, ambos materiais foram apreendidos e apresentados na Seccional de São Brás. O suposto dono da quantia também foi levado para a unidade policial, onde prestou depoimento.

O caso é investigado pela Polícia Civil que busca saber a real origem do dinheiro e a possível ligação do valor encontrado com atividades criminosas, uma vez que drogas foram apreendidas no local da ocorrência.

Fonte: Alexandre Nascimento – Luiz Otávio/RBATV e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/09:31:49

