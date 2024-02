Pará é o estado do Norte com mais inscritos no ‘Enem dos Concursos’

Pará tem alta adesão ao Concurso Público Unificado. — Foto: Reprodução/Bom Dia Brasil

Capital Belém está entre as cidades com mais inscritos em todo o país no Concurso Público Unificado.

O Pará é o estado do Norte com maior número de inscritos confirmados no ‘Enem dos Concursos’.

Segundo o Governo Federal, o estado é o 6º com mais inscritos em todo o país no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Dos mais de 2,14 milhões de pessoas inscritas que fizeram o pagamento da taxa ou tiveram direito à isenção no país, 118,8 mil vivem no Pará. Os candidatos poderão concorrer às 6.640 vagas ofertadas, em 21 órgãos do governo federal.

Os dados fazem parte do balanço final do CPNU, anunciado na última sexta-feira (23) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Levando em conta o número de pessoas com mais de 18 anos com inscrições confirmadas e a população total do estado, o Pará fica na 11ª posição, com 1,89% de inscritos.

A capital paraense aparece no 6º lugar entre os vinte municípios com mais inscritos confirmados, segundo o governo. No total, 57.315 pessoas realizaram o pagamento ou tiveram direito à isenção da taxa em Belém.

Aplicação das provas

As provas serão aplicadas em 220 cidades, nas 27 unidades da Federação, no dia 5 de maio.

No Pará, as provas do CPNU serão aplicadas nas seguintes cidades:

Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

Concorrência

O cargo com maior número de inscritos é o de Técnico em Indigenismo da Funai (de nível médio). São 323.250 candidatos.

Na sequência, aparecem Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (Região Nordeste / IBGE), também de nível médio, com 316.543, e Auditor-fiscal do Trabalho (MTE / Auditoria e Fiscalização), com 315.899.

O cargo com menos inscritos é o de Engenheiro (AGU / Engenharia Agrônoma), que pertence ao Bloco 1, com 834 candidatos confirmados.

Local de prova

A ministra Esther Dweck fez um alerta aos candidatos: “a partir de 25 de abril as pessoas têm que estar atentas para confirmarem dentro da sua página de inscrição o local de prova, para ter certeza de que recebeu o local e que está na cidade correta”, reforçou.

“E não se esqueçam de levar a caneta preta, a carteira de identidade e chegarem uma hora antes do horário previsto para não ter nenhum tipo de problema. Estudem e estejam preparados. Estamos aguardando ansiosamente os novos funcionários públicos, porque todas as áreas estão querendo muito os reforços”, aconselhou a ministra.

O maior concurso do Brasil

O “Enem dos concursos” é o maior concurso da história do país em número de inscrições, afirma o governo federal.

Mais de 2,65 milhões de candidatos chegaram a se inscrever, segundo o ministério da gestão. No entanto, 512.605 (19%) não fizeram o pagamento da taxa que confirma a participação no exame.

Por isso, 2,1 milhões de candidatos poderão, de fato, fazer as provas, considerando os inscritos pagantes (1.543.560) e que conseguiram a isenção da taxa (600.875).

Antes do unificado, o concurso com mais inscritos no país era o do Banco do Brasil, realizado em 2021. Na época, 1,6 milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a vagas de escriturários.

Para efeito de comparação, o Enem “original”, para estudantes ingressarem em universidades, recebeu 3,9 milhões de inscrições em sua última edição, um aumento de 13,1% em relação a 2022. Na Fuvest, foram 110 mil inscritos e, na Unesp, 67 mil.

Próximos passos

De acordo com o cronograma, o próximo passo é a divulgação dos cartões de confirmação (confira a programação abaixo).

Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024.

