Subsecretário de Niterói é exonerado após ser flagrado com outra mulher em hotel

Foto: Reprodução/ redes sociais | Marcelo Serieiro Serra estaria usando um carro oficial do governo municipal no momento em que foi flagrado.

Marcelo Serieiro Serra, subsecretário municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói (RJ), foi exonerado no último sábado (14/9) após ser flagrado por sua esposa saindo do Hotel Praia Grande, no Centro da cidade, com outra mulher. O caso ocorreu na quinta-feira (12/9) e foi registrado por uma pessoa que passava pelo local.No vídeo, Gabrielle Kienen, esposa de Serra há seis anos, aparece gritando o nome do marido para todos que passavam e denunciando o uso indevido de um veículo oficial. “Você acabou com a minha vida, safado. Usando o carro da prefeitura no motel Praia Grande, o subsecretário de Conservação”, acusou ela. Gabrielle também afirmou que o “carro caro” dirigido por Serra pertencia à prefeitura de Niterói.

A exoneração de Serra foi publicada no Diário Oficial, indicando que ele pediu para deixar o cargo. Em comunicado oficial, a prefeitura de Niterói reiterou que o uso de veículos oficiais para fins pessoais é proibido, mas não fez comentários sobre o episódio pessoal. “É expressamente vedada a utilização de veículos oficiais para fins pessoais. A secretaria não comenta situações da vida privada de seus funcionários”, afirmou a nota.

Com a saída de Serra, a subsecretaria de Conservação e Serviços Públicos será comandada por Danielle Silveira Mendes, que já assumiu o posto. Nas redes sociais do ex-subsecretário, ainda é possível ver um emoji de aliança com o nome de Gabrielle ao lado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/14:54:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...