Pará gera 1,4 mil empregos com carteira assinada em março

Foto: Reprodução | No primeiro trimestre de 2025, estado acumula saldo de 9,2 mil postos formais. Em todo o país foram abertas 654,5 mil vagas nos três primeiros meses de 2025

O Pará foi o destaque da região Norte em março na geração de empregos com carteira assinada. O estado fechou o mês com 1.489 novos postos formais, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira, 30 de abril, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado também se destaca na região no saldo acumulado no primeiro trimestre de 2025. Somados os desempenhos de janeiro, fevereiro e março, o Pará contabiliza 9.220 novos postos formais. Nos últimos 12 meses, entre abril de 2024 e março de 2025, o estado que recebe a COP30 em 2025 registrou 38.599 novas vagas com carteira assinada.

Em março, o Pará apresentou desempenho positivo em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com saldo de 939 novos postos formais. Na sequência aparecem a Construção (836) e o Comércio (275).

As novas vagas com carteira assinada geradas em março no estado foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino (778). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (1.393) com as vagas no Pará. Jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas no estado: 2.255.

Além disso, 78 municípios fecharam o mês com saldo positivo no Pará. O destaque ficou com a cidade de Canaã dos Carajás, com 422 novos postos formais de trabalho. Em seguida, aparecem os municípios de Parauapebas (406), Marituba (345), Altamira (343) e Santarém (268).

Confira os números nacionais e regionais do Novo Caged

NACIONAL — O Brasil gerou 654 mil postos de trabalho com carteira assinada no primeiro trimestre de 2025. Nos últimos 12 meses, são 1,6 milhão de vagas com carteira assinada. Desde janeiro de 2023, no início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o número é de quase 3,8 milhões de empregos. No recorte levando em conta apenas o mês de março de 2025, a geração foi de 71,5 mil postos. O resultado no terceiro mês do ano é produto da diferença entre 2,23 milhões de admissões e 2,16 milhões de desligamentos. Com isso, o país chegou ao maior estoque da história: 47,857 milhões de trabalhadores formalizados.

SETORES – O crescimento na geração de empregos no Brasil no primeiro trimestre de 2025 foi verificado em quatro dos cinco setores da economia, com mais força no de Serviços, que gerou 362,8 mil. A Indústria também vem mantendo bom patamar, com 153,8 mil empregos formais no trimestre. A Construção Civil gerou 100 mil postos em 2025 e a agropecuária respondeu por 51 mil novas vagas. Apenas o Comércio teve desempenho negativo, com -13,6 mil empregos. Em março, três dos cinco setores foram positivos: Serviços (52,4 mil postos), Construção (21,9 mil) e Indústria (13,1 mil).

ESTADOS — São Paulo lidera o ranking das unidades da Federação com saldos positivos de geração empregos formais em março. O estado registrou 34,8 mil novos postos. Minas Gerais, com 18,1 mil, e Santa Catarina, com 9,8 mil, completam o trio dos estados com maior saldo no mês passado. No acumulado de 2025, o maior crescimento foi registrado em São Paulo, com 209,6 mil postos, seguido de Minas Gerais, com 75,8 mil, e do Rio Grande do Sul, com 66,4 mil.

REGIÕES – O saldo de março foi positivo em quatro das cinco regiões do país. O Sudeste acumulou 48 mil postos. Em seguida aparecem Sul (24,5 mil), Centro-Oeste (6,9 mil) e Norte (5,1 mil). O Nordeste teve desempenho negativo no mês: -13,1 mil postos.

