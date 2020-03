Polícia registra três crimes de pessoas baleadas em Redenção, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil investiga três casos de pessoas alvejadas em Redenção, no sul do Pará. Segundo informações desta segunda-feira (30), uma das vítimas morreu no Hospital Regional da cidade. Os crimes ocorreram em locais diferentes, mas em sequência.

You May Also Like