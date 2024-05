Inundação no Rio Grande do Sul afeta emissão de notas fiscais no Pará

(Foto: Reprodução/Carlos Fabal/AFP)- O servidor responsável pelo funcionamento das emissões no Pará fica localizado em Porto Alegre, cidade que enfrenta dificuldades decorrentes das graves enchentes que assolam o estado gaúcho.

No início da tarde desta sexta-feira (3), o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas sofreu uma interrupção em todo o Pará, afetando a emissão tanto da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe), quanto da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).

O problema teve origem no servidor da Secretaria da Fazenda Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS), responsável pelo funcionamento do sistema de emissão de notas em 16 estados brasileiros, entre os quais o Pará.O SVRS fica localizado em Porto Alegre, cidade que enfrenta dificuldades decorrentes das graves enchentes que assolam o estado gaúcho. No início da noite o órgão emitiu um comunicado sobre a queda no sistema e informando que ativou o chamado Ambiente Nacional de Contingência, sistema que emite notas fiscais substitutas, até segunda-feira (6), com possibilidade de prorrogação.

O comunicado destacou que o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública devido aos eventos climáticos e que a ativação do Ambiente Nacional de Contingência visa garantir a continuidade das operações fiscais nas Unidades Federativas participantes da SVRS e no próprio RS.

“A medida permanecerá em vigor até segunda-feira às 12:00 horas, sujeita a adiamento caso necessário”, diz o órgão.

Problemas no Pará

Embora tenha havido uma breve restauração do sistema por volta das 15h, as emissões das notas voltaram a falhar de forma definitiva no final da tarde. Matheus Siqueira, Analista de Sistemas que trabalha com emissão de notas em uma rede de postos de combustíveis, relatou à reportagem de O Liberal a situação enfrentada durante a tarde.

“A NFE parou de emitir e até agora não voltou em vários estados do Brasil, entre eles o Pará. Isso porque a Sefaz tem vários servidores espalhados pelo País, e cada um deles é responsável por uma região, as daqui dependem de um servidor que fica no Rio Grande do Sul. Estamos pedindo paciência aos clientes, passamos a tarde assim, colegas de outros estados relataram o mesmo, foi um caos”, diz Matheus.

O NVRS é o servidor responsável pelo funcionamento de emissão de notas fiscais nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa-PA), mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço permanece aberto para atualizações assim que houver uma resposta oficial por parte da Sefa-PA.

