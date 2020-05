Pará já recebeu um total de 100 respiradores do Ministério da Saúde, diz Sespa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acerto para o envio foi feito em uma videoconferência entre o governador Helder Barbalho e o ministro da Saúde, Nelson Teich, na manhã do dia 28 de abril. A reunião contou com a presença de outros governadores da região Norte para discutir medidas de enfrentamento à covid-19.

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que até o momento, o estado do Pará recebeu 100 respiradores do Ministério da Saúde (MS), divididos em três entregas. Na primeira o Pará recebeu 20 kits de UTI; na segunda foram mais 20 respiradores. A terceira entrega totalizou 60 respiradores adquiridos pelo Ministério da Saúde de um fabricante nacional. Todos os equipamentos já foram instalados”.

O Governo do Pará informou nesta quarta-feira (13) que recebeu um total de 100 respiradores repassados pelo Governo Federal, em três momentos, via Ministério da Saúde (MS), visando ao atendimento de pacientes com covid-19. Os equipamentos, que estão sendo distribuídos pelos estados brasileiros, são de produção nacional.

