Pará: Mulher é morta com facada no pescoço pelo ex

Sulamita dos Santos foi assassinada pelo ex-companheiro Lourismar, que alegou ter esfaqueado a mulher porque era rejeitado por ela (Foto:Reprodução).

Vítima foi assassinada a sangue frio pelo ex-companheiro na manhã deste domingo (16) no município do sudeste paraense.

Um crime brutal assustou os moradores do bairro da Paz, em Parauapebas, sudeste do Pará. Uma mulher foi morta com uma facada no pescoço. O golpe foi dado pelo ex-companheiro da vítima, identificada como Sulamita Magalhães Viana dos Santos.

Lourismar Jesus dos Santos confessou o crime e foi preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com testemunhas, Lourismar foi apontado como o autor do feminicídio por vizinhos de Sulamita, que acionaram a Polícia Militar logo após o episódio de violência.

Os vizinhos ainda tentaram conter o sangramento no pescoço da mulher para que ela sobrevivesse até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas eles a encontraram já desmaiada no local onde o crime ocorreu.

Os próprios militares da PM levaram a mulher às pressas ao Hospital Municipal, porém ela não resistiu à gravidade do ferimento e morreu. Populares que acompanharam o caso indicaram à guarnição que Lourismar ainda estava vagando pelo bairro logo após esfaquear a ex-companheira.

Ele foi encontrado e abordado pelos agentes, que o encaminharam para a delegacia da cidade. A faca com a qual ele cometeu o crime também foi encontrada pelos policiais.

De acordo com a PM, o homem disse que a motivação para matar a ex-companheira era de que ele gostaria de reatar o relacionamento, porém ela sempre o rejeitava. Agora preso, Lourismar segue à disposição da Justiça.

Fonte: DOL

