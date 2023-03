Pará oferta 226 vagas de concursos públicos em diversas áreas; saiba as datas e como se inscrever

(Foto:Reprodução) – IFPA, CAU e TRF1 são os órgãos com vagas disponíveis e salários variam entre R$1.945,07 à R$ 32.004,65.

O Pará possui três editais abertos, referentes aos concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), ofertando um total de 226 vagas para preenchimento imediato e de cadastro reserva.

Segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado pelo menos outros oito concursos de órgãos do Poder Executivo devem ocorrer ainda este ano.

Confira as oportunidades disponíveis e como concorrer:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

Inscrições: até 10 de abril de 2023 pelo site www.institutoconsulplan.org.br

Taxa: entre R$ 60 e R$ 100

Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66

Vagas: 38 vagas imediatas e 127 de cadastro reserva

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará

Inscrições: até 13 de abril de 2023 pelo site www.quadrix.org.br

Taxa: de R$ 50 a R$ 90

Salário: entre R$ 2.533,67 e R$ 7.496,16

Vagas: 2 vagas imediatas e 58 de cadastro reserva

Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Inscrições: até 4 de maio de 2023 pelo site www.conhecimento.fgv.br/concursos/trf1

Taxa: R$ 320

Salário: R$ 32.004,65

Vaga: 1 imediata

29/03/2023

