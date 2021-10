PRF já apreendeu esse ano mais de 100 armas de fogo e 45 mil munições no Pará

De janeiro de 2021 até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 102 armas de fogo e 44.825 munições nas rodovias e estradas federais do Pará. No ano de 2020, foram apreendidas 74 armas de fogo e 891 munições.

Recentemente, na terça-feira (26), no Km 229 da BR-010, em Ipixuna do Pará (PA), a PRF abordou um veículo modelo Hilux, que trafegava em frente ao posto da PRF na rodovia.

Durante a abordagem, o condutor do veículo relatou que estava em viagem de Belém (PA) para Altamira (PA). A equipe da PRF constatou que o passageiro do veículo possuía uma pistola Taurus G2C em um coldre simulado de cintura e solicitou a entrega do armamento para a devolução ao final da abordagem.

Durante revista às bagagens no compartimento de carga do veículo, foram localizadas três malas, sendo que duas delas estavam trancadas com segredos numéricos. Após a abertura, a equipe encontrou em uma das malas, uma mira holográfica de precisão sem número de série, utilizadas em armas de fogo. A equipe também identificou no fundo da caçamba, um volume embalado em várias camadas de saco de lixo lacrados com fita adesiva. Ao abrir o volume, foram localizados 2 (dois) rifles, sendo um calibre 22 e o outro calibre 20.

Nos cases de cada rifle, haviam as Guias de Tráfego, documento que materializa a autorização para o tráfego de arma de fogo e munições em território nacional, assim como os CRAFs (Certificado de Registro de Arma de Fogo) correspondente aos números de série de cada arma, porém a documentação estava em nome de uma terceira pessoa.

Nos cases haviam um total de 132 munições calibre 22 e 33 munições calibre 20. Ao serem questionados sobre a procedência do armamento e das munições, o passageiro do veículo afirmou que o dono das armas iria se dirigir a cidade de Altamira (PA) para praticar atividade de caça.

Diante dos fatos, as 3 armas de fogo, munições, mira e os ocupantes do veículo foram apresentados na Polícia Civil de Ipixuna do Pará, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...