Recadastro de servidores do Pará e dependentes inscritos no Iasep é prorrogado até 30 de novembro

(Iasep — Foto: Agência Pará) – Menos da metade de 200 mil segurados fez a devida atualização e pode ter benefícios suspenso. Segurados terão mais um mês para atualização, que é feita pela internet.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) prorrogou até 30 de novembro o recadastramento 2022 dos servidores públicos estaduais e seus dependentes inscritos. Quem não fizer a atualização, pode ter benefícios suspensos.

A atualização é feita por formulário on-line disponível no site do Instituto.

O prazo terminaria na próxima segunda-feira (31), mas até quarta-feira (26), menos da metade do público de 200 mil segurados fez a atualização. O recadastramento começou em 1º de setembro.

Suspensão

Os titulares e seus dependentes que não se recadastrarem no prazo estabelecido terão o plano suspenso temporariamente, até a efetiva regularização do cadastro, permanecendo disponíveis apenas os atendimentos de urgência e emergência.

O restabelecimento do Plano Iasep do servidor titular e seus dependentes com pendência de documentação ou que não fizeram o recadastramento dentro do prazo só ocorrerá após envio de documentação pendente para análise e regularização do cadastro.

Para esclarecer dúvidas, os segurados podem consultar o Iasep pelo e-mail: recadastramento@iasep.pa.gov.br e pelo número (91) 98627-5532, apenas para troca de mensagens instantâneas. O acesso estará disponível de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento – das 08 às 15 h. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/10:40:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...