Zuckerberg pede desculpas em audiência no Senado dos EUA sobre Impacto de redes sociais em crianças

Senador perguntou ao CEO da Meta sobre as consequências negativas das redes sociais para as crianças.

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos sobre o impacto das redes sociais em crianças, fez um pedido de desculpas às famílias presentes, reconhecendo os desafios enfrentados por elas devido ao uso dessas plataformas.

O momento ocorreu em resposta ao questionamento do senador republicano Josh Hawley, que indagou Zuckerberg sobre as consequências negativas das redes sociais para as crianças. Diante das famílias que seguravam imagens de seus filhos, alegando terem sido prejudicados pelas redes sociais, Zuckerberg fez o seu pedido de desculpas.

A audiência se iniciou com a exibição de um vídeo no qual crianças compartilhavam suas experiências de sofrerem bullying nas redes sociais. Além disso, senadores compartilharam relatos de jovens que tiraram a própria vida após serem extorquidos financeiramente ao compartilharem fotos com predadores sexuais.

Durante a sessão, Hawley confrontou Zuckerberg de maneira agressiva, acusando-o de que seu produto estava “matando pessoas”. O senador destacou a seriedade do tema, mencionando que a audiência estava sendo transmitida ao vivo pela televisão.Ao responder a Hawley, Zuckerberg se levantou, virou-se em direção às famílias presentes e expressou seu pedido de desculpas: “Peço desculpas por tudo que vocês passaram. Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram e é por isso que investimos tanto e continuaremos com esforços em toda a indústria para garantir que ninguém passe pelas coisas que suas famílias tiveram que sofrer”, afirmou o CEO da Meta.

