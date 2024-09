Pará produz 70% do açaí brasileiro, segundo o IBGE

Foto: Reprodução | A produção nacional de açaí em 2023 atingiu 238,9 mil toneladas, sendo que 91,9% dessa produção está concentrada na Região Norte.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (26), os dados da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) referentes ao ano de 2023. O levantamento revela que o Pará se destacou como maior produtor de açaí do Brasil, com 167 mil toneladas, o que representa 70% da produção nacional.

A produção nacional de açaí em 2023 atingiu 238,9 mil toneladas, sendo que 91,9% dessa produção está concentrada na Região Norte. Entre os dez maiores produtores de açaí do país, oito municípios são paraenses, com destaque para Limoeiro do Ajuru, o maior produtor, com 51 mil toneladas.

Além do açaí, a pesquisa também apontou que o estado é líder em outros produtos extrativistas. A castanha-do-pará, por exemplo, registrou uma produção de 9 mil toneladas, representando um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior.

Outros destaques

O estado teve destaque também como o maior produtor de madeira em tora do Brasil, com uma extração de 4,9 milhões de metros cúbicos, representando 44,2% da produção nacional. Esse volume marcou um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

Ainda no setor extrativista, o estado liderou também a produção de carvão vegetal com 129 mil toneladas, responsável por 34,2% do total brasileiro. A maior parte dessa produção se concentra nos municípios de Paragominas, 58 mil toneladas, e Ulianópolis, 33 mil toneladas.

Mais sobre a pesquisa:

A pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) traz dados sobre a quantidade e o valor dos produtos obtidos por meio do extrativismo vegetal, que envolve a utilização de recursos florestais naturais, além do cultivo de espécies florestais plantadas, conhecido como silvicultura. O levantamento também abrange a área total existente e a área colhida.

Os resultados completos da pesquisa estão disponibilizados no portal do IBGE, na página da PEVS e no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), e podem ser consultados por recortes regionais e temáticos.

