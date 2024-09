Acusado de assassinar ex-mulher no Maranhão é preso no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A vítima, que era empregada doméstica, desapareceu no dia 4 de novembro, em Imperatriz.

Daniel da Costa Silva, de 39 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (26/9), próximo de Tucumã, no sudeste do Pará. Ele é suspeito de assassinar a ex-mulher, Patrícia Almeida Silva, de 34 anos, no fim do ano passado, no Maranhão, por não aceitar o fim do relacionamento.

A vítima, que era empregada doméstica, desapareceu no dia 4 de novembro, em Imperatriz. Nove dias depois do sumiço de Patrícia, moradores encontraram o corpo dela em avançado estado de decomposição em uma fazenda, na zona rural do mesmo município. Patrícia foi morta com um tiro na cabeça.

A partir de uma denúncia anônima que as autoridades conseguiram localizar Daniel. Depois do crime, ele fugiu para o Pará. O suspeito havia sido visto pela última vez no distrito de Lindoeste, próximo à cidade de São Félix do Xingu, antes de ser capturado.

Segundo o portal Imperatriz Online, durante as buscas, os policiais encontraram uma motocicleta que teria sido usada por Daniel para fugir de Imperatriz, além de objetos pessoais dele no local onde estava escondido.

Durante semanas, as autoridades trabalharam para localizar Daniel, divulgando um cartaz de procurado com uma recompensa de R$ 11 mil para quem tivesse informações que levassem à sua captura. O caso teve grande repercussão local e nas redes sociais, onde circulou o cartaz de procurado.

Daniel foi encaminhado para a delegacia de Tucumã e será transferido para Imperatriz, onde responderá pelos crimes de feminicídio, sequestro e violência doméstica.

Conforme o portal Imperatriz, no decorrer das investigações, que tiveram a participação das Polícias Civil do Maranhão e do Pará, o padrasto de Daniel chegou a ser preso temporariamente, sob suspeita de envolvimento no crime.

Conforme a polícia, há indícios de que o padrasto teria ajudado a ocultar o veículo utilizado por Daniel na fuga. O homem foi preso no dia 16 de novembro, quando foi chamado para prestar um novo depoimento na delegacia.

Patrícia já tinha denunciado Daniel por violência doméstica e conseguiu uma medida protetiva de urgência. Na ocasião, Daniel abordou Patrícia na rua, forçou-a a entrar em seu carro e a agrediu fisicamente. Esse episódio foi registrado por câmeras de segurança, o que facilitou a emissão do mandado de prisão contra Daniel, que, no entanto, continuou foragido até o crime de novembro.

