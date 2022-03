Trabalhador morre após ser atingido por elevador na sede do Ministério Público do Pará

( Foto: Mônica Chagas/TV Liberal) – Um trabalhador de 30 anos morreu dentro do prédio-sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Belém noe sábado (26). Cristiano Brito Leal trabalhava na manutenção do local fazendo dedetização quando foi atingido por um elevador.

Em nota, o MPPA lamentou o falecimento e informou que “deu início às providências para apurar as causas do acidente”.

Um familiar da vítima informou à reportagem da TV Liberal que ela estaria no fosso do elevador dedetizando a área quando o equipamento se moveu e a atingiu. O homem morreu no local. (As informações são do G1 PA).

A Polícia Científica foi acionada no prédio no bairro Cidade Velha, por volta de 13h30. A área foi isolada. O MPPA, Polícia Militar e Bombeiros não confirmaram os detalhes sobre o ocorrido. Não foi informado se o elevador teria caído ou se foi acionado por alguém para descer.

Cristiano deixou uma filha de 11 anos. O pai dele acompanhou o procedimento de remoção do corpo.

“Ele saiu de casa para trabalhar e me ligaram . Quando cheguei, meu filho estava morto”, lamentou Jorge Brito.

A vítima trabalhava na empresa de higienização e controle de pragas havia três anos e era a primeira vez que atuava na sede do MPPA.

A empresa lamentou a morte e informou que está prestando assistência à família. Em nota, a empresa disse que atua dentro dos procedimentos de segurança e normas técnicas exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Jornal Folha do Progresso em 28/03/2022/17:07:42

