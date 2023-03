PM apreende armas e maconha, no Pará

(Foto:Reprodução) – Nove armas de fogo e mais de meio quilo de maconha foram apreendidos por militares do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VI (CPR VI). A ação ocorreu neste domingo (12) no município de Ipixuna do Pará, no Sudeste do Estado.

Agentes da Unidade realizavam rondas ostensivas quando receberam uma denúncia de que na comunidade “Escolhinha” dois homens e uma mulher estariam comercializando entorpecentes. Em diligências ao local indicado, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo.

Após o confronto, os três suspeitos foram encaminhados para um hospital do município, onde não resistiram aos ferimentos. Os militares apreenderam um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .36, sete armas de fabricação caseira, 12 petecas e duas bolas prensadas de substância análoga à maconha, pesando 618 gramas, e dois aparelhos celulares, que foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Impacto com PMPA em 14/03/2023/16:12:18

