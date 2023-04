Pará soma 21 empregadores na Lista Suja do Trabalho Escravo

(Foto:Reprodução) – O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou nesta quarta-feira (5) a Lista Suja do Trabalho Escravo, acrescentando 11 nomes no estado Pará, que soma agora 22 registros com 21 empregadores – entre pessoas físicas e jurídicas – que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravidão.

Em todo o Brasil, foram incluídos 132 novos nomes ao documento, com o registro de decisões que não cabem mais recurso de casos de trabalho escravo identificados pela Inspeção do Trabalho entre os anos de 2018 e 2022.

“Esses empregadores tiveram a oportunidade de se defender no âmbito do processo administrativo e não tiveram êxito”, explica o chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae) Maurício Krepsky.

A lista é atualizada sempre em abril e outubro de cada ano, mas esta foi a maior atualização desde 2017, quando ela voltou a ser publicada.

Agora, a relação nacional tem 289 empregadores que submeteram trabalhadores à condição análoga à de escravo e o governo brasileiro reconheceu isso por meio da inspeção do trabalho.

Para Krepsky, entre os fatores que explicam o recorde no número de empregadores incluídos na lista está o aumento no número de ações fiscais e agilidade dos processos administrativos, já que a maioria tramita de forma eletrônica.

Os empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravidão permanecem na Lista Suja por dois anos e, depois desse período, saem da relação, conforme regras da Portaria Interministerial Nº 4, de 11 de maio de 2016. Nesse tempo, porém, eles são monitorados pela Inspeção do Trabalho. Se houver a reincidência, o empregador permanecerá na lista suja por mais dois anos.

Nesta última atualização, 17 nomes foram excluídos da Lista em todo o país.

Pará

Ao todo, 19 unidades federativas tiveram novos registros irrecorríveis de trabalho escravo identificados, com o acréscimo de 109 pessoas físicas e 23 pessoas jurídicas na lista. Minas Gerais lidera entre os estados com novos nomes, com mais 35 empregadores listados, seguido por Goiás (15) e Piauí (13). O Pará ficou em quarto lugar, com o acréscimo de mais 11 empregadores.

Minas Gerais (35)

Goiás (15)

Piauí (13)

Pará (11)

Paraná (8)

Maranhão (8)

Bahia (7)

Santa Catarina (7)

Rio Grande do Sul (6)

Mato Grosso do Sul (6)

Mato Grosso (5)

São Paulo (2)

Distrito Federal (2)

Pernambuco (2)

Ceará (1)

Rio Grande do Norte (1)

Rondônia (1)

Roraima (1)

Tocantins (1)

Com isso, o Pará soma agora 21 pessoas e empresas na Lista Suja do Trabalho Escravo. Os casos identificados envolveram 137 trabalhadores e foram registrados em fazendas, serrarias, carvoarias e garimpos nos municípios de Nova Ipixuna, Pacajá, Rondon do Pará, Redenção, Uruará, São Geraldo do Araguaia, Rio Maria, Jacareacanga, Benevides, Portel, Tucuruí, Peixe-Boi, São Félix do Xingu, Marabá, Dom Eliseu, Ponta de Pedras e Portel.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do O Liberal , em 04/04/2023/15:00:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...