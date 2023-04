Pai, mãe e filhos morrem após carro e carreta baterem de frente em MT

Acidente ocorreu nessa terça-feira (4), na BR- 070 em Poconé. Família era de São José dos Quatro Marcos.

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-070, em Poconé, a 104 km de Cuiabá, nessa terça-feira (4). As vítimas, que eram de São José dos Quatro Marcos, foram identificas como Talita Angélica Benassi, de 37 anos, Aparecido de Paula, de 38 anos, Gabriela Benassi, 15 anos e Yohanan de 2 anos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu após o carro de passeio da família, bater de frente com um carreta na rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas que ficaram presas às ferragens.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para ajudar na identificação das vítimas. O condutor da carreta não precisou de atendimento médico.

Aparecido de Paula e Talita eram pastores na Igreja Presbiteriana Renovada do município. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da família.

As causas do acidente serão investigadas.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 MT, em 04/04/2023/15:25:54

