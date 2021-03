Norte Energia disponibiliza ambulância para reforçar o atendimento à saúde em Altamira

– (Foto- Divulgação Norte Energia) Entrega de ambulância à Prefeitura de Altamira)

Veículo vai contribuir com o enfrentamento à pandemia de covid no município localizado na área de influência da UHE Belo Monte

Reforçando a parceria com a região onde a Usina Hidrelétrica Belo Monte está instalada, a Norte Energia está disponibilizando uma ambulância para apoiar o enfrentamento à pandemia de covid em Altamira. O veículo foi entregue neste sábado (20), ao prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, e à secretária de saúde da cidade, Romina Brito.

Durante a entrega da ambulância, o prefeito Claudomiro Gomes destacou que desde o início do mandato tem mantido um bom diálogo com a empresa, o que tem se convertido em ações em conjunto para benefício dos moradores. “Nós restabelecemos o diálogo com a Norte Energia porque entendemos que a prefeitura, enquanto instituição, precisa estar muito bem com todos os parceiros. A Norte Energia é um ‘vizinho’ que vai permanecer aqui por muito tempo e esta ação de hoje é fruto deste bom relacionamento”, completou.

Desde o início da pandemia, a Norte Energia doou mais de R$ 6 milhões para reforçar o combate à Covid-19 nos municípios da Transamazônica e Xingu, vizinhos ao empreendimento, informou o superintendente de Relações Institucionais, Comunicação & Imprensa e Obras, Eduardo Camillo. Entre as doações estão 10 leitos de UTI completos, que hoje reforçam a infraestrutura do Hospital Regional da Transamazônica.

“A disponibilização da ambulância nesse momento delicado que municípios de todo o Brasil atravessam é mais uma demonstração do compromisso da Norte Energia com a região”, destaca o superintendente. “Entendemos que a parceria com os municípios é fundamental para fomentar o desenvolvimento da região e estamos aqui sempre para contribuir da melhor forma possível”, disse.

Além dos 10 leitos de UTI completos, a Norte Energia doou 375,7 mil EPIs, e 21.905 testes rápidos para detecção da Covid-19 e outros insumos. Também financiou quartos de hotel para que os profissionais de saúde acometidos pela doença pudessem assegurar o distanciamento social durante a quarentena.

Registra-se ainda a doação de mais de 5.000 kits de higiene e limpeza, entregues a todos os moradores dos cinco bairros construídos pela empresa em Altamira e dos reassentamentos rurais, bem como aos outros públicos com os quais a empresa se relaciona – pescadores, ribeirinhos e comunidades da Volta Grande do Xingu.

Em apoio às comunidades indígenas da região, a Norte Energia doou 1.500 cestas básicas, EPIs e testes ao DSEI, e forneceu apoio logístico para transporte da vacina às aldeias. A implantação de um projeto piloto de telemedicina foi outra contribuição da empresa para reforçar a assistência à saúde na região.

