Influencer com nanismo fatura R$ 70 mil no OnlyFans. Veja!

A pequena Mini Gabys fatura grande com nudes – (Foto:Divulgação).

Ela entrou no OnlyFans e Privacy em agosto do ano passado e desde então não saiu do ranking dos 20 perfis mais assinados.

A influencer e humorista Gabriela Gadotti, conhecida como Mini Gabys, se tornou uma embaixadora da diversidade nas plataformas adultas.

Ela entrou no OnlyFans e Privacy em agosto do ano passado e desde então não saiu do ranking dos 20 perfis mais assinados. Faturando R$ 70 mil por mês, em média, com nudes. A modelo com nanismo viu sua vida mudar.

“No início relutei um pouco para entrar, achei que não faria tanto sucesso como as famosas. Mas percebi que os homens têm curiosidade e tara. O fato de ser anã desperta isso neles. O que era motivo de bullying na minha época de colégio agora se transformou em desejo”, conta rindo. “Aliás, nunca liguei para preconceito e piadinhas. Aprendi a lidar com isso desde nova, nunca me escondi, sempre me aceitei”.

Além do seu biotipo, Mini Gabys atribui seu sucesso nas plataformas à interação com os assinantes. Todos os dias ela responde mensagens, atende pedidos e grava vídeos especiais. “Gosto de interagir pelo chat, eles se sentem próximos de mim. Os homens não assinam só para ver os vídeos e as fotos, eles querem criar intimidade. E é isso que ofereço”, conta.

Além das plataformas de conteúdo adulto, Mini Gabys também faz sucesso nas redes sociais com dancinhas, viagens e cenas de humor. Ela também tem planos para a TV, quer ser a primeira anã a entrar em um reality show. Aliás, a influencer já tem passagens pela “A Praça é Nossa” e “Programa do Ratinho”, ambos do SBT. Também já gravou clipes de funk e esteve na Mansão Maromba.

“Sou muito espontânea e autêntica, acho que tem tudo a ver com um reality show. Sou daquelas que entra pela diversão. Para conhecer pessoas, beber e curtir as festas. Já estive na Mansão Maromba [um de reality online], então me dou bem com a convivência em grupo. Estou aberta a essas novas experiências”.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/10:50:40 Com informações de divulgação/Dol.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...