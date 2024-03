Pará terá cinco novos institutos federais; veja quais e onde

(Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)- São 140 mil novas vagas em todo Brasil. Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu ganham unidades.

O governo federal anunciou nesta terça-feira (12) a criação de novos 12 campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia na região Norte. Essa medida faz parte do plano de expansão da rede, com a criação de 100 novos campi em todo o País. O estado do Pará receberá 5 novas unidades.

Com 18 campi no Estado, o Instituto Federal do Pará (IFPA) tem expandido atuação no Estado para além de sua estrutura física.

Institutos Federais completam 110 anos de ensino profissionalizante no País

Através das suas redes sociais, o presidente divulgou quais cidades de cada região irão receber as novas unidades de ensino. As cidades de Barcarena Redenção, Viseu, Tailândia e Alenquer serão beneficiadas no estado do Pará. Ana Paula Palheta, reitora do instituto federal do Pará comemora a medida e diz que este é um momento de celebração e união de esforços pela educação no estado. “Nessa nova realidade vamos trabalhar ainda mais por uma formação consistente, de qualidade, inclusiva e que seja capaz de transformar a vida de nossos alunos e de nossas alunas em todo o estado”, disse a reitora.

Na região norte, serão 5 no Pará, 2 no Amazonas e 1 em Rondônia, Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Educação a região nordeste ganhará 38 campi, centro-oeste: 10 campi, sudeste 27 e sul 13.O Nordeste é a região que receberá o maior número de novas unidades, consolidando-se como um polo de desenvolvimento educacional na área.

O anúncio desse investimento aconteceu em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, no momento, enfatizou o compromisso do governo com a expansão e fortalecimento da educação e da ciência no país. As instituições de educação profissional e tecnológica (EPT) ofertam cursos de qualificação profissional, técnicos e de graduação e pós-graduação inteiramente gratuitos. O investimento nas novas unidades faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/19:58:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...