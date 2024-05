Após noite de sexo, garoto de programa paraense acusa ator da Globo de calote

O artista virou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira (02/05), após o garoto de programa, Danilo Costa, acusar o ator de não pagar R$ 1200 pelo serviço prestado. (Foto: Reprodução / Instagram / @jesuitabarbosa)

Jesuíta Barbosa virou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira (02/05), após o garoto de programa, Danilo Costa, acusar o ator de não pagar R$ 200 pelo serviço prestado.

O Garoto de programa, Danilo Costa, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram falando sobre a situação entre ele e o ator da Globo. Jesuíta Barbosa, na última quinta-feira (02/05), teria contratado a noite com o profissional, dormiu e no dia seguinte sumiu sem realizar o pagamento do serviço. O artista foi acusado de dever R$ 1200 para o garoto de programa, já que a hora do profissional custa em torno de R$ 200.

“O Jesuíta me contratou numa noite anterior para um programa. O combinado seria ficar uma hora por um valor x. Só que ele perguntou se poderia ficar a noite e tudo mais, se eu estava disponível. E eu acabei aceitando a proposta”, comentou o profissional do sexo.

Mas os planos não aconteceram como planejado: “Só que, deu 4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora. Beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir e eu acabei dormindo nesse meio tempo”, detalhou Danilo, antes de completar:

“E ele simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou nem me mandou mensagem no outro dia falando: ‘Ó, Danilo me manda seu pix aí’”, reclamou o moço. Em outra caixinha de perguntas, o assunto voltou à tona.

Danilo também fez a cobrança nos comentários da última postagem fixada no perfil de Jesuita:

“Pô, te tratei mó bem e fica me enrolando”; “tô esperando, viu?”; “bora, me paga”; e “e aí, vai continuar me ignorando?” foram as mensagens deixadas pelo garoto de programa no perfil do ator.

Alguns internautas também resolveram cobrar:

“Paga o paraense, meu primo!”, afirmou um.

“Não enrola o @daanilouai não, @jesuitabarbosa ”, zoou outro.

“Paga o meu amigo!!!!!”, disparou uma terceira.

Até a publicação desta matéria, Jesuíta Barbosa não comentou nada em suas redes sociais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/20:11:44

