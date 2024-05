Operação da PF combate fraudes ao Auxílio Brasil em Redenção-Pará

Prejuízo financeiro estimado é superior a R$ 1 milhão (Foto: Divulgação/ Polícia Federal)

Esquema criminoso funcionou por pelo menos um ano.

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (3), dois mandados de busca e apreensão em Redenção, no sudeste do Estado. A investigação mira duas pessoas, que são suspeitas de cadastrar centenas de famílias paraenses no Cadastro Único (CadÚnico) dos municípios de Canela e Pinhal, no Rio Grande do Sul (RS).

De acordo com a PF, o esquema funcionou por pelo menos um ano. No local, foram apreendidos um celular e um notebook. Com o cumprimento da medida judicial, a expectativa é que a PF consiga identificar todos os envolvidos nas fraudes efetuadas.

A operação foi motivada após a constatação de que, apesar de as famílias serem cadastradas no sul do país, os saques ocorriam no Pará. Os benefícios foram bloqueados e a investigação prosseguiu.

As fraudes aconteciam por meio do acesso ao sistema, que acontecia com o uso de senhas hackeadas e inclusão de falsos entrevistadores. No esquema, os criminosos incluíam pessoas fictícias no grupo familiar, visando o aumento do valor do benefício. Estima-se que as fraudes tenham provocado um prejuízo financeiro superior a R$ 1 milhão.

O Cadastro Único seleciona famílias de baixa renda em programas federais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Os cadastros fraudulentos impedem que famílias vulneráveis que possuem direito aos benefícios sejam incluídas nos programas.

