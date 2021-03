Governador do Pará anuncia pacote de R$ 500 milhões em auxílio econômico na pandemia — Foto: Reprodução/Facebook

Entre os grupos beneficiados, estão famílias de baixa renda, bares, lanchonetes, restaurantes e seus funcionários, além de professores de educação física autônomos.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta segunda-feira (15) um pacote de medidas econômicas voltado para setores afetados pela pandemia e que serão mais impactados pelas medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no estado, que entrou para o bandeiramento vermelho, e está com a Região Metropolitana de Belém em bandeiramento preto, que representa período de “lockdown”, de acordo com o governo.

Região Metropolitana de Belém entra em bandeiramento preto e mantém abertos apenas serviços essenciais

Veja o que é permitido e proibido pelas novas medidas de restrição na região metropolitana de Belém

Pacote econômico

Confira a distribuição dos auxílios financeiros previstos pelo Governo do Estado:

Renda Pará:

R$ 100 milhões de auxílio para 1 milhão de paraenses de baixa renda;

Cartão alimentação:

R$ 120 milhões de auxílio alimentação para 576 mil alunos (3 recargas);

Água e energia:

isenção da água para consumo residencial e comercial até 10 m³ em março e abril e suspensão do corte de energia e água;

R$ 500 para músicos, garçons, manicures, cabeleireiros e professores de educação física autônomos;

Bares, lanchonetes e restaurantes:

R$ 2 mil para bares, lanchonetes e restaurantes;

Academias e arenas:

R$ 2 mil para academias e arenas.

