Parabéns Novo Progresso – “Fazer aniversário é olhar para trás com gratidão e para a frente com fé!”

Nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022, Novo Progresso comemora seus 31 anos!

Novo Progresso, continua sendo a cidade que mais cresce e desenvolve na região.

Localizado no Sudoeste do Pará, o município de Novo Progresso comemora nesta terça-feira, 13 de dezembro de 2022, 31 anos de emancipação política administrativa. A data é histórica para o município, devido à Lei Estadual nº 5.700, de 13 de dezembro de 1991, que elevou o povoado a categoria de cidade e desmembrou o território do então distrito de Itaituba. Leia mais sobre Novo Progresso clique AQUI

O povoado foi elevado à categoria de Município, pela Lei Estadual nº 5.700, de 13 de dezembro de 1991, com território desmembrado de Itaituba e instalado em 1 de janeiro de 1993, com denominação de Novo Progresso.

O termo “Novo” foi acrescentado para diferenciá-lo de outro município da Federação com o nome de Progresso.

Atualmente, a cidade conta com menos de 30 mil habitantes, aguarda novo censo para atualizar dados, segue em expansão, tanto em relação à sua população quanto o seu território.

Com população misturada por gente do sul, norte, centro-oeste e nordeste (TODO BRASIL), essa aparente dicotomia oposta acaba por fazer de Novo Progresso um lugar único e que muito teria a comemorar nestes 31 anos de existência.

A população vive entre a rodovia BR 163 e o sonho da ferrovia (ferro-Graão), para poder reativar a economia local, paralisada por ações do governo federal que atropelou o desenvolvimento com criação de UCs (unidades de conservação), impedindo o avanço da economia neste território tomado por terras férteis para agricultura e minério (ouro) em abundância.

As principal atividade econômica já foi o ouro e a Indústria Madeireira. Atualmente ainda existem as atividades, mas prevalece a pecuária de corte. Uma das atividades econômicas de crescimento recente é a agricultura e a mineração em escala industrial, com a vinda de multinacionais do setor, pois o subsolo é rico em ouro, chumbo e granito. A cidade tem um comércio forte.

Saúde

Com lento investimento por parte da esfera estadual e federal, temos ainda o mesmo hospital construído a 29 anos, com pouco equipamento.

Festividade

Não existe uma programação especial por parte da prefeitura para esta data, as festividades acontecem na Igreja Católica, onde comemora a festa de Santa Luzia, a padroeira.

Obras

Entre muitas obras anunciadas, destacamos a pavimentação asfáltica, que vem tomando proporção e avançado para as ruas de bairros. O município sofre com a poeira e maior parte das vias são de terra. O Sistema de esgotamento sanitário é péssimo.

Hino

Brava gente que o progresso constrói

Braços dados caminhando sempre à frente

Novo Progresso é a terra que eu amo

Lindo berço que acolheu a nossa gente

Verdes matas, belos rios e cachoeiras

São encantos do turismo natural

Os minérios, a pecuária e a madeira

São herdeiras do futuro potencial

A cultura do Pará nos dá alegria

Outras raças suas tradições implantou

Somos povos deste país brasileiro

Mensageiros de alegria, paz e amor

Somos povos deste país brasileiro

Mensageiros de alegria, paz e amor

Sobre as margens da cuiabá-santarém

Desbravou-se matas virgens pra nascer

A cidade que o tempo consagrou

Para ver os nossos filhos crescer

Somos parte da nossa linda Amazônia

Vamos todos preservar e sempre ter

O ar puro e as belezas deste mundo

Para aqueles que um dia vão nascer

A cultura do Pará nos dá alegria

Outras raças suas tradições implantou

Somos povos deste país brasileiro

Mensageiros de alegria, paz e amor

Somos povos deste país brasileiro

Mensageiros de alegria, paz e amor

