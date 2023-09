Paraense ajuda classificar o Brasil às Olimpíadas de Paris

Naiane Rios comemora com as companheiras a classificação Foto:|Reprodução / Instagram

Paraense Naiane Rios ajudou a seleção feminina de vôlei na conquista da vaga para as Olimpíadas de Paris 2024

Em meio às homenagens a ex-jogadora de vôlei Walewska, a seleção brasileira feminina de vôlei contou com um reforço paraense para atingir o objetivo: disputar as Olimpíadas de 2024 que será realizada em Paris.

A levantadora Naiane Rios é uma das atletas do Brasil que foram cruciais na conquista da vaga olímpica, que terminou com uma vitória dramática sobre o Japão por 3 sets a 2, neste domingo (24).

Depois da vitória, as atletas comemoram na quadra a conquista da vaga olímpica, com sorrisos e lágrimas. Naiane esteve ao lado de atletas de ponta como Rosamaria, Gaby e Thaisa, consideradas as mais experientes deste atual time do Brasil.

Naiane atua no Pinheiros-SP e integrou a nova seleção feminina de vôlei sob comando do técnico José Roberto Guimarães. Com a conquista da vaga olímpica, a paraense pode pintar entre as convocadas para os Jogos de Paris, no ano que vem, embora tenha fortes concorrentes como as experientes e vice-campeãs do torneio, Macrys, contundida, e Roberta, que neste pré-olímpico foi a titular.

Depois da vaga olímpica, a paraense já se prepara para mais um desafio: a Superliga Feminina de Vôlei, competição que começa no mês que vem.

Publicado por Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/10:29:25

