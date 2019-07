Paraense de 71 anos preso em Lisboa suspeito de tráfico de drogas é solto pela Justiça portuguesa

José Pereira ganhou o alvará de soltura nesta quarta-feira (3). Ele foi preso no dia 15 de maio quando viajava para Paris com a esposa. A polícia encontrou uma mala azul, com 11 quilos de pasta base de cocaína que, segundo as autoridades, seria do comerciante.

José Pereira, 71 anos, preso em Lisboa suspeito de tráfico de drogas é solto pela Justiça Portuguesa — Foto: Reprodução/Fantástico

A Justiça de Portugal emitiu, nesta quarta-feira (3), o alvará de soltura do paraense José Pereira, 71 anos, que foi preso por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Lisboa, no dia 15 de maio quando viajava para Paris com a esposa. No dia da prisão, o idoso foi levado diretamente para sede da Polícia Judiciária Portuguesa onde foi apresentado à Justiça, e as autoridades decidiram manter o brasileiro em prisão preventiva.

Segundo Fabiano Lopes, advogado da família, a prisão preventiva foi revogada e a esposa de José Pereira está se dirigindo ao presídio que fica na zona de Caxias, em Lisboa. Assim que for solto, o paraense passará por alguns procedimentos, como ir no juízo deixar endereços fixos e pegar o passaporte recolhido pelo governo português.

“José Pereira teve a liberdade provisória concedida agora. O inquérito continua correndo em Portugal. Ele vai voltar para o Brasil assim que possível. Ele vai responder o processo por carta rogatória. Ele será ouvido em Belém pelo processo instaurado na justiça portuguesa”, explicou.

“A defesa usou as imagens dos aeroportos para embasar o argumento da liberação. Ficou muito claro que ele não teve acesso em momento alguns as bagagens com drogas”, completou Fabiano.

Entenda o caso

Brasileiro de 71 anos é acusado de tráfico internacional de drogas em Portugal

O caso aconteceu no dia 15 de maio quando o idoso viajava para Europa com a esposa. José Pereira foi preso por tráfico de drogas. A polícia encontrou uma mala azul, com 11 quilos de pasta base de cocaína que, segundo as autoridades, seria do comerciante.





Nas imagens cedidas pela polícia, o casal aparece desembarcando de um carro de aplicativo no dia 14 de maio. O vídeo mostra o momento em que o motorista tira duas malas escuras do bagageiro e deixa na calçada. Segundo a acusação, o empresário teria chegado a Portugal trazendo além das malas que aparecem no vídeo, uma terceira de cor azul onde estavam as drogas.

As malas não foram despachadas, pois o casal achava que eles estavam dentro das especificações para viajar na cabine do avião. Ao chegar a Fortaleza onde o casal trocou de avião, uma nova revista foi feita com o casal, onde nada foi encontrado. A esposa do comerciante contou que antes de embarcar para Lisboa uma funcionária da Gol chamou José pelo alto-falante e informou que ela precisava trocar a etiqueta da mala por conta de um problema.

Ao chegar no aeroporto de Lisboa, no momento em que estavam prontos para embarcar eles foram abordados por policiais que, segundo o casal, trouxeram uma mala diferente da que eles transportavam. Foi então que o homem foi detido por tráfico de drogas.

A empresa que administra o aeroporto de Fortaleza afirmou que as imagens foram disponibilizadas para a defesa do idoso. De acordo com a TAP, a mala seria transportada no transporte de bagagens da aeronave e posteriormente recolhida por um membro da tripulação conforme plano estabelecido com o acusado. Em nota, a TAP disse que por ser um caso em segredo de justiça não pode fazer comentários. A Polícia Federal investiga o caso no aeroporto de Fortaleza.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...