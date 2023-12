Homem tenta fugir, mas é perseguido e morto dentro de carro

O rapaz foi morto com dois tiros na cabeça dentro do próprio carro.

A Polícia Civil de Redenção, por meio da Delegacia de Homicídios (DH), instaurou inquérito policial para investigar um caso de homicídio ocorrido na noite da última segunda-feira (4), na cidade de Redenção, no sul do Pará.

O assassinato ocorreu por volta de 21h em uma via pública localizada no Setor Jardim América. De acordo com testemunhas, a vítima conhecida por Teylan Thomas, foi executada com dois tiros efetuados por dois desconhecidos que estavam em uma motocicleta.

Segundo testemunhas, os executores se aproximaram do carro da vítima e o carona sacou a arma e efetuou os disparos que atingiram a cabeça da vítima. Thomas, ainda tentou fugir dos atiradores, mas foi perseguido e atingido pelos disparos.

O carro da vítima colidiu contra uma árvore existente na calçada da via pública. A vítima morreu dentro do veículo. Os atiradores fugiram antes da chegada de uma guarnição da Polícia Militar que foi acionada por populares.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local levantando informações na intenção de colher informações que possam ajudar na elucidação do crime e identificação dos autores do assassinato.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/16:27:26

