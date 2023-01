Paraense está entre os oito senadores que votaram contra intervenção; veja quem é

(Foto:Redes socias- O senador Flávio Bolsonaro (PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também foi contra a proposta.

Oito senadores se posicionaram de forma contrária à intervenção federal na segurança do Distrito Federal (DF), que passou por votação simbólica e foi aprovada nesta terça-feira (10) no Senado.

Entre eles está o senador paraense Zequinha Marinho (PL). A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a equipe do parlamentar e aguarda retorno.

Além dele, votaram contra a intervenção Flávio Bolsonaro (PL), Carlos Portinho (PL), Carlos Viana (PL), Luís Carlos Heinze (PP), Eduardo Girão (Podemos), Styvenson Valentim (Podemos) e Plínio Valério (PSDB).

A medida foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no domingo (8), durante os ataques terroristas de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e já está em vigor, mas precisava ser ratificada pelo Congresso Nacional. Com a intervenção, o governo federal passa a ser responsável pela segurança pública do DF.

Ainda na noite desta segunda-feira (9), a Câmara dos Deputados também aprovou o texto, em votação simbólica. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, foi nomeado interventor. Na prática, ele agora exerce a função que é do secretário de segurança pública. (As informações são do G1).

Veja quais senadores são contra intervenção federal no DF:

Carlos Portinho (PL-RJ)

Luís Carlos Heinze (PP-RS)

Carlos Viana (PL-MG)

Eduardo Girão (Podemos-CE)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Zequinha Marinho (PL-PA)

