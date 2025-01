Paraense Paulo Henrique Ganso é diagnosticado com inflamação no coração

Paraense perderá o início da temporada para tratar a condição FOTO: ARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fluminense afirmou que o jogador foi afastado das atividades físicas para tratar a condição.

O jogador de futebol paraense Paulo Henrique Ganso foi afastado das atividades físicas pelo Fluminense após ser diagnosticado com uma “pequena” miocardite, inflamação no músculo do coração. Em nota, publicada neste sábado (18), o Tricolor carioca informou que o atleta já iniciou o tratamento e ficará longe dos campos até sua recuperação.O Fluminense revelou que o problema foi identificado durante os exames de pré-temporada. Conforme o clube, Ganso não apresentou nenhum sintoma da doença e está bem. O meia já iniciou o tratamento e está sendo acompanhado pela equipe médica do time.

Ainda segundo o clube, Ganso será reavaliado em quatro semanas para verificar o estágio da condição. Caso o problema tenha sido resolvido, o jogador poderá retornar aos treinos. A suspeita é de que o meia tenha adquirido a miocardite devido a uma gripe forte.

“A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro”, afirmou o Fluminense.Com o diagnóstico, Ganso perderá o início da pré-temporada. Aos 35 anos, PH, como é conhecido, está no Fluminense desde 2019, sendo um dos jogadores titulares da equipe. O jogador é natural de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e iniciou sua carreira nas categorias de base do Paysandu.

