Teleférico despenca e deixa 35 pessoas feridas em resort de esqui na Espanha

Um cabo de um teleférico se soltou e deixou ao menos 35 pessoas feridas, sendo 10 em estado grave, na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, no norte da Espanha, perto da fronteira com a França. O acidente aconteceu na manhã de sábado (18/01). Várias cadeiras caíram e outras ficaram penduradas.

“De repente, ouvimos um barulho e fomos direto para o chão, dentro da cadeira. Saltamos para cima e para baixo umas cinco vezes e nossas costas estavam bastante doloridas ou machucadas, mas havia pessoas que tinham caído das cadeiras”, disse uma das vítimas, María Moreno, à estação pública de televisão TVE.“A verdade é que ficamos muito assustados”, disse María. Segundo ela, “a cadeira realmente causou um impacto direto” quando caiu.“É como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando”, disse outra testemunha, um jovem, à TVE.

Cinco helicópteros e 15 ambulâncias foram mobilizados para levar os feridos para hospitais próximos. Os serviços de emergência informaram que um hospital de campanha foi montado na estação de esqui. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, escreveu na rede social X que ligou com o governador local para “oferecer a ele todo o apoio” de seu governo.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/10:52:40

