Paraense vai representar o Brasil em concurso de beleza no Egito

Uma paraense vai representar o Brasil no Miss Intercontinental, um dos principais concursos de beleza da atualidade. Estudante de ciências contábeis, Valéria Christie, de 24 anos, foi escolhida pela organização do Concurso Belezas do Brasil como a Miss Brasil Intercontinental 2019, após uma criteriosa seleção.

“É a primeira vez que uma paraense representa o Brasil no Miss Intercontinental que reúne mulheres de quase 100 países. Estou muito feliz pela oportunidade. Vou levar toda a riqueza do Brasil e do Estado para o Egito. No momento estou malhando, cuidando da estética e no curso de inglês, que é muito importante”, disse ela, que viaja em dezembro para participar da competição de beleza, que ocorre no dia 21 na cidade de Sharm El Sheik, no Egito.

Natural de Breves, na ilha do Marajó, a jovem de 1.80 de altura já participou de alguns concursos de beleza em Belém e venceu o Miss Beleza do Pará 2018, etapa estadual do Concurso Belezas do Brasil. Atualmente, Valéria trabalha em um escritório de contabilidade e divide seu tempo entre os números e a preparação para o concurso internacional.

A musa também foi finalista do Concurso Belezas do Brasil 2018 e arrancou elogios dos missólogos brasileiros.

